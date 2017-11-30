Мединский ответил на обвинения Ассоциации владельцев кинотеатров

Министр культуры Владимир Мединский призвал оперировать конкретными данными, а не «абстрактными криками о цензуре», в ответ на обвинения Ассоциации владельцев кинотеатров о якобы вмешательстве в их хозяйственную деятельность.

Глава Минкультуры Владимир Мединский в ответ на обвинение Ассоциации владельцев кинотеатров заявил о необходимости «оперировать конкретными данными, а не абстрактными криками о цензуре».

Он отметил ранее, что киносборы в России за последние пять лет выросли с 35 до 54 млрд рублей, а производство кино в РФ за пять лет выросло на 120%.

Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Приключения Паддингтона – 2» с 1 февраля, о чем заранее проинформировало прокатчика, предварительная продажа билетов на картину была незаконна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра культуры Сергея Обрывалина.

«Компания «Вольга» была заранее проинформирована о дате начала проката картины «Приключения Паддингтона – 2» с 1 февраля 2018 года. Прокатное удостоверение на указанный фильм выдано. Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ», – сказал Обрывалин.

Он отметил, что единственным законным основанием для проката картины на территории России является наличие у нее прокатного удостоверения. Поэтому все без исключения фильмы, демонстрируемые в кинотеатрах страны, подлежат обязательной процедуре его получения. Выход кинофильма без прокатного удостоверения, как и предварительная продажа билетов на его сеансы, незаконны.

В ведомстве сообщили, что сожалеют о том, что зрители, купившие билеты, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с предварительной продажей билетов.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров написала открытое письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву из-за переноса даты прокатов двух фильмов.

Представители ассоциации попросили Медведева обратить внимание на госрегулирование в киноиндустрии после того, как были изменены даты проката зарубежных фильмов «Приключения Паддингтона – 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти». Открытое письмо было опубликовано в официальной группе в Facebook.В комментариях к письму отмечалось, что на врем выхода американских фильмов запланирована громкая российская премьера — фильм «Скиф».

Они сообщили, что российские кинотеатры получили уведомления от компаний-правообладателей, что, по решению Министерства культуры РФ, выход в прокат фильма «Приключения Паддингтона – 2» переносится с 18 января на 1 февраля 2018 года, а сроки выхода в прокат фильма «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» сдвинуты с 25 января на 1 февраля.

«Мы обращаемся к председателю правительственного Совета по развитию отечественной кинематографии, премьер-министру правительства РФ... Медведеву Д. А. с просьбой обратить внимание на реальную сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы», – сообщается в открытом письме.