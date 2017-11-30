«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом

Кинолента Антона Мегердичева «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

К воскресенью, 14 января, картине удалось собрать 1,694 млрд рублей, обойдя предыдущего лидера проката - вышедший в 2017 году фильм «Последний богатырь», сборы которого составили 1, 653 млрд рублей.

Спортивную драму «Движение вверх», повествующую о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, с 28 декабря посмотрело 6,5 млн зрителей, передает «Интерфакс».

Напомним, что в 2017 году совокупные кассовые сборы российского кинопроката составили 53,6 млрд рублей, сообщили в Фонде кино.

В декабре режиссер Никита Михалков на съезде Союза кинематографистов заявил, что российский кинематограф начал выходить из тяжелого кризиса, поскольку зрители вернулись в кинозалы, чтобы смотреть фильмы, которые уже не «опускают их на дно».