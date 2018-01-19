Опубликовано видео виртуозной посадки самолета при боковом ветре в 110 км/ч

В Сети появилось видео сложной посадки самолета Bombardier Dash 8 Q400 компании Eurowings при сильнейшем боковом ветре скоростью около 110 км/ч в немецком аэропорту.

Пассажирский борт EW9141 из немецкого Зильта высадился в экстремальных условиях в аэропорту Дюссельдорфа, сообщает автор видео, размещенного на Youtube.

Инцидент произошел в четверг.