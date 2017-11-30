Блогеры: Глюк’оZа вынуждена отказаться от тусовок из-за проблем у мужа

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюк’оZа, которая была завсегдатаем светских тусовок, перестала их посещать из-за банкротства мужа, написала блогер Лена Миро.

Миро сообщила, что Глюк’оZа пропала с «радаров светской хроники», так как у ее мужа Александра Чистякова «случились трудности». Чистяков заработал свои миллиарды в госкорпорации РАО ЕЭС, но затем ушел и занялся собственным делом, пишет Лена Миров в своем блоге.

По ее словам, жена экс-мэра Москвы, бизнесмен Елена Батурина дала Чистякову 100 млн евро на гостиничный бизнес. Однако затем, выяснив, что деньги Чистяков вернуть не может, Батурина подала на него в суд.

Суд она проиграла, но отказалась инвестировать в его проекты.

«Теперь Чистяков банкрот. Долги превысили активы, а певица Глюкоза покинула нас», - подытожила Лено Миро.