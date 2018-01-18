Брижит Бардо сочла лицемерными заявления актрис о домогательствах

Французская актриса и певица Брижит Бардо заявила, что сообщения актрис о сексуальных домогательствах продюсеров лицемерны, пишет издание Paris Match.

«Касательно актрис, но не женщин в целом, в большинстве своем эти случаи лицемерны, смешны и безынтересны», – цитирует Бардо РИА «Новости».

По ее словам, многие актрисы заигрывают с продюсерами, пока не получат роль, после чего начинают говорить о домогательствах.

Бриджит Бардо, которой в сентябре исполнилось 83 года, также отметила, что никогда не была жертвой сексуальных домогательств, а комплименты о своей привлекательности всегда считала «прелестными».

Напомним, в январе около ста представительниц творческих профессий Франции, в том числе Катрин Денев, подписали опубликованную в газете Le Monde петицию за право мужчин оказывать недвусмысленные знаки внимания противоположному полу.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Харви Вайнштейн, Кевин Спейси и множество менее известных американских мужчин поплатились карьерой за «харассмент» (домогательства).