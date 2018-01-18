Напавший на журналистку Фельгенгауэр признан невменяемым

Борис Гриц, напавший на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, признан невменяемым, ему необходимо принудительное лечение.

«В момент совершения преступления Гриц признан невменяемым, ему необходимо принудительное лечение», – передает РИА «Новости» заявление следователя, огласившего результаты экспертизы в Пресненском суде Москвы.

Тем временем суд продлил до 23 апреля арест Бориса Грица.



«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Грица меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 апреля», – огласила решение судья.



Напомним, журналистка радиостанции «Эхо Москвы» была выписана из больницы 2 ноября после ранения в горло, полученного при нападении Бориса Грица 23 октября.

Стационарная психиатрическая экспертиза установила, что Борис Гриц страдает параноидной шизофренией.