Американцы пожаловались на высокую стоимость вызова скорой помощи

Американские пациенты заявили, что стоимость вызова машин скорой помощи неоправданно высока. Они считают, что на такси до больницы добраться дешевле и быстрее.

Жители США, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, рассказали, что Uber значительно дешевле вызова неотложки: «Однажды мне пришлось вызвать машину скорой помощи, чтобы поехать в больницу: стоимость вызова составила 8 тыс. долларов. Помня об этом, в следующий раз я поехал на Uber и добрался до больницы за 40 долларов», – цитирует американца ATTNVideo.

Доцент экономической кафедры Канзасского университета Дэвид Скаски и сотрудник департамента здравоохранения Сан-Диего Леон Москател представили доклад, согласно которому количество вызовов скорой помощи сократилось на 7% после появления Uber. Статистика была собрана в 766 городах 43 штатов.

В комментариях к этой видеозаписи американцы жалуются, что неоднократно сталкивались с этой проблемой, и подобное ценообразование, по их мнению, недопустимо:

«Если вы не можете позволить себе попасть на скорую помощь, то у вас нет приступа астмы или приступа. Все поездки скорой помощи должны быть бесплатными. Серьезно. Поездка на самолете в Огайо или Флориду может быть 120–400 долларов (иногда больше или меньше), но поездка на машине скорой помощи всего за 4 мили стоит тысячи? Что случилось с этой страной?» – возмущается Маккензи Бил.

«Я работаю в экстренной медицинской помощи и вижу совершенно здоровых людей все время, которые звонят 911 из-за зубной боли или чего-то глупого, и тогда они не платят за счет. Это большая проблема, которая должна быть решена (как именно, я не уверена, поскольку мы не врачи, мы не можем отказать никому в транспорте), я не говорю, что цены должны подняться, но это создает огромную нагрузку на службы скорой помощи, чтобы заработать достаточно денег, надо разорваться. Стоимость доставки должна быть посчитана так, чтобы приличные люди, которые очень больны или ранены, в конечном итоге заплатили смешные суммы только для того, чтобы машины скорой помощи работали», – считает Холли Браун.

Многие комментаторы считают, что в особых случаях машина скорой помощи должна предоставляться бесплатно, и говорят, что завидуют жителям тех стран, где скорую можно вызвать бесплатно.

«А в Дании это совершенно бесплатно... Есть кое-что, что я не всегда понимаю. Мне кажется, что многие американцы хотят этого, но продолжают голосовать за политиков, которые никогда не могли об этом думать...» – отмечает Мартин Ларсен.

Такси позволяет сэкономить деньги и время, кроме того, некоторые такси предлагают подарочную карту на 50 долларов за отказ от вызова парамедиков.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о знаменитой на весь мир службе бесплатного здравоохранения Великобритании, которая не раз сталкивалась с тяжелыми системными проблемами.

К социально ориентированным странам, в которых граждане могут получить квалифицированную и бесплатную помощь, относятся Россия, Дания, Япония, Швейцария, Австралия и ряд других стран.