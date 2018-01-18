Родченков заподозрил британских спортсменов в манипуляциях с допингом

Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков подозревает британских спортсменов в манипуляциях с допингом, сообщил режиссер фильма о допинге в российском спорте «Икар» Брайан Фогель.

Фогель заявил, что не будет называть имена, так как это «не его дело». Он выразил уверенность, что Родченков передал информацию в ВАДА и Международный олимпийский комитет, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Он также сообщил, что Родченков назвал допинг-тестирование на Олимпиаде в Лондоне «худшим» из виденных информатором на Играх, в лаборатории царил «беспорядок». Поэтому, по мнению Фогеля, в допинговом скандале могут быть «замешаны далеко не только российские спортсмены».

В Британском антидопинговом агентстве отметили, что ВАДА следило за допинг-тестами на Олимпиаде, а также заявили о желании получить указанные сведения о британских спортсменах.