Фильм о допинге в российском спорте выдвинут на премию Гильдии режиссеров США

На премию Гильдии режиссеров США в категории «Документальный фильм» претендует «Икар» Брайана Фогеля.

Британский велогонщик-любитель Фогель стал режиссером фильма о допинге в российском спорте. При этом главным действующим лицом выступает экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, передает ТАСС со ссылкой на Hollywood Reporter.

Кроме того, на премию в номинации «Документальный фильм» выдвинуты «Вьетнам» Кена Бэрнса и Линн Новик, «Город призраков» Мэтью Хейнемана о террористической организации «Исламское государство*», «Счеты» Стива Джеймса о китайских мигрантах и «Уормвуд» Эррола Морриса о смерти сотрудника ЦРУ Фрэнка Олсона в 1953 году.

Вручение премии пройдет 3 февраля в Лос-Анджелесе.