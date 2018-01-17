Почти 80% штрафов за нарушения ПДД в 2017 году оплатили со скидкой

В 2017 году автовладельцы России оплатили со скидкой в размере 50% более 65 млн штрафов за нарушения ПДД, что составляет около 80% от общего количества уплаченных штрафов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В прошлом году сотрудниками ГАИ вынесено 108,7 млн постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа. При этом на 106,6 млн штрафов распространялась скидка в размере 50%», – цитирует Ирину Волк ТАСС.

По словам представителя МВД, всего в прошлом году со скидкой было уплачено 65,8 млн административных штрафов, что составляет 78% от их общего количества.

«Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство воспользовалось предлагаемой скидкой», – добавила Волк.

По ее словам, возможность уплатить 50% от назначенного административного взыскания привела к увеличению числа запросов на сервис официального сайта Госавтоинспекции по проверке штрафов. Если в 2016 году было 178 млн таких запросов, то в 2017 году – более 200 млн.

Представитель МВД также отметила, что с введением скидки при уплате штрафов в течение 20 дней стала актуальной подписка на уведомления о новых взысканиях на Едином портале госуслуг.

«Такая подписка позволяет оперативно получать информацию о вынесенных постановлениях за правонарушения в области дорожного движения и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления по почте», – добавила Ирина Волк.

Напомним, в мае прошлого года глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов заявил о необходимости расширить систему скидок на оплату различных штрафов, как в случае с ГИБДД.

В июне 2016 года главный судебный пристав России Артур Парфенчиков предложил распространить на все административные штрафы 50-процентные скидки при оплате суммы взыскания в первые несколько дней.