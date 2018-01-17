Путин оценил Коломну

Президент России Владимир Путин остался доволен состоянием подмосковного города Коломны.

На проходящей в Коломне встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений, глава российского государства обратил внимание, что подмосковный город не только имеет историческое значение, но также важен своими предприятиями ОПК, передает РИА «Новости».

«Мне очень приятно было услышать, что вы говорили не об этом, а именно о поддержке бизнеса, о создании соответствующей среды, о поддержке малого, среднего предпринимательства», – отметил Путин, комментируя выступление мэра Коломны Дениса Лебедева, добавив, что «условия создаются, и они становятся все более и более комфортными».

Путин отметил, что поскольку он много ездит по России, ему есть с чем сравнивать положение в тех или иных городах.

«Я мельком, конечно, но тем не менее сверху посмотрел на город, и посмотрел, когда по улицам проехал. Конечно, город в хорошем состоянии. Как всегда есть над чем работать, но в целом не случайно сюда РЖД «Ласточку» запустило, потому что есть что смотреть», – отметил Путин, добавив, что это заслуга Лебедева и его команды.

В свою очередь, Денис Лебедев отметил, что Коломна на протяжении трех месяцев была столицей, когда бояре выгнали в город Василия Темного.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил выставку в Коломне, где накормил министров и губернаторов местной пастилой.