Профицит платежного баланса России в 2017 году вырос в 1,5 раза

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса России в 2017 году выросло более чем в полтора раза по сравнению с 2016 годом, чистый отток капитала вырос до 31,3 млрд долларов, сообщил Банк России.

«Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса в 2017 году, по предварительной оценке Банка России, составило 40,2 млрд долларов США, превысив уровень 2016 года более, чем в полтора раза. Определяющим было укрепление торгового баланса при умеренном увеличении отрицательного сальдо других компонентов текущего счета», – сообщается на сайте Центробанка.

На фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках отмечался более заметный рост стоимости экспортируемых товаров по сравнению с импортируемыми.

Согласно данным регулятора, положительное сальдо торгового баланса России в 2017 году составило 115,8 млрд долларов. В 2017 году показатель составлял 90,3 млрд долларов.

По оценке ЦБ, чистый вывоз капитала частным сектором в 2017 году составил 31,3 млрд долларов против 19,8 млрд долларов в 2016 году. «В противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер», – отмечается в сообщении ЦБ.

В октябре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об улучшении показателей платежного баланса в России.