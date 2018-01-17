Кремль назвал «не своим» вопрос о регулировании ЧВК

Вопрос о регулировании частных военных компаний не относится к прерогативе Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не могу вам какую-то позицию озвучить, Кремль не инициировал подобный законопроект, поэтому и мне неизвестно о том, что какие-то законопроекты сейчас существуют», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее легализации таких компаний.

Отвечая на вопрос о признании Кремлем деятельности ЧВК, Песков заявил, что «это не вопрос Кремля, вопрос, которые не относится к прерогативе Кремля, поэтому мне нечего сюда добавить».

Напомним, ранее первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Михаил Емельянов рассказал, что в России предложили легализовать частные военные компании, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в течение месяца.