Президент Сербии собрался посетить Косовска-Митровицу

В субботу и воскресенье президент Сербии Александр Вучич посетит Косовска-Митровицу на территории Косово, где убили сербского политика Оливера Ивановича, сообщил кабинет главы государства.

Кроме того, президент планирует посетить Грачаницу и Лапле-Село. Он собирается «поговорить с сербами в Косово и Метохии», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Танюг».

Указывается, что Вучич совершит данную поездку, чтобы поддержать живущих в Косово сербов.