Эксперты объяснили снижение рейтинга Павла Грудинина

«Невычищенная биография, какие-то счета, которые кто-то где-то забыл закрыть, нелепые оправдания» – таковы причины падения рейтинга кандидата в президенты Павла Грудинина, полагает политолог Алексей Мартынов. Эксперты прокомментировали газете ВЗГЛЯД результаты опроса ВЦИОМ и ФОМ, продемонстрировавших такие результаты.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, рейтинг поддержки Грудинина после роста в конце декабря-начале января начал снижаться, теперь политик делит второе место с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским. Как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по данным на 11-15 января, о решении принять участие в выборах заявили 70% респондентов. Еще 11% опрошенных сообщили о потенциальной готовности прийти на избирательные участки. Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 12% опрошенных.

При этом отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 73,2% россиян. За Грудинина и Жириновского могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей. Таким образом Грудинин сдал позиции, а Жириновский, напротив, поправил свое положение. За Ксению Собчак могут проголосовать 1,2%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Бориса Титова – 0,3%.

Опрос был проведен посредством телефонного интервью 11-15 января среди 5 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,4%.

Почти такие же данные по результатам опросов приводит Фонд «Общественное мнение». В частности, если бы выборы президента России состоялись в следующее воскресенье, то голоса за Путина отдали бы 65,9% респондентов. За Грудинина и Жириновского проголосовали бы 6,2% и 6% соответственно. Еще 1,5% отдали бы свое предпочтение Ксении Собчак. За других кандидатов проголосовали бы менее 1% россиян.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил: у Жириновского рейтинг стартовый и он будет расти по мере реализации кампании. У Грудинина еще месяц назад не было никакого рейтинга, потому что его самого еще не было на политическом поле. И тот рейтинг, что был замерен после выдвижения и предварительной регистрации – «это такая нулевая отметка, связанная со скандалом, хайпом, нестандартным решением коммунистов, которые не смогли найти достойного кандидата внутри партии», - указал эксперт.

По мере развития ситуации люди начинают во всем разбираться, поэтому «эта цифра падает. Она и будет падать. И в том, что встретились на какой-то отметке растущий рейтинг Жириновского и падающий рейтинг Грудина – ничего удивительно. Это нормальный процесс», - отметил политолог.

Среди сторонников КПРФ чуть больше половины готово голосовать за Грудинина, что «говорит о серьезном расколе внутри партии и среди ее сторонников», - добавил собеседник. В итоге, «КПРФ, находясь в таком глубоком кризисе, стремительно теряет лидирующие позиции на левом фланге», - подчеркнул он.

Когда партия КПРФ выдвинула «этого капиталиста в качестве кандидата и все с этим согласились, это выглядит сомнительно не только для сторонников партии и рядовых партийцев, но и для любого постороннего наблюдателя», - полагает Мартынов.

Кампания еще толком не началась, а уже сколько вокруг него этого кандидата скандалов: «Это невычищенная биография, какие-то счета, которые кто-то где-то забыл закрыть, нелепые оправдания...» - указал эксперт.

По его мнению, Грудинин «как-то несерьезно отнесся к выдвижению». Он потратил какие-то средства, получил удостоверение кандидата и, судя по всему, рассуждает, что он, дескать, «не должен особо напрягаться, он же за все заплатил», - отметил Мартынов.

Если бы человек был поопытнее или кто-то бы ему подсказал, «так, наверняка бы всерьез подходили бы к этому вопросу и за три месяца – полгода до выдвижения наняли бы специалистов, которые бы вычистили его биографию, подготовили бы ему все документы...», - указал собеседник.

Теперь же мы слышим «про фальшивые подписи, не вполне красивую приватизацию совхозных земель»... скандалы, счета, вывоз денег за границу и другие «некрасивые истории из прошлого», - отметил Мартынов. С точки зрения известного бизнесмена регионального уровня, в частности, из Новой Москвы – «это в общем-то нормальные вещи, таких скелетов в шкафу у каждого полно», - считает политолог. «Но уж коли ты всерьез идешь на выборы, надо серьезнее готовиться, серьезнее относиться и к самому процессу и к избирателю, который будет голосовать. Такое отношение, как правило, избиратель не прощает», - резюмировал Мартынов.

В свою очередь президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко объясняет падение рейтинга Грудинина тем, что против политика пошла негативная информация, в частности, о его не вовремя закрытых зарубежных счетах.

«В целом вся негативная кампания по Грудинину, весь набор негатива, который всплыл, естественно остановил рост его рейтинга. Начал пропадать эффект новизны. И поэтому рейтинг просел», - сказал Минченко газете ВЗГЛЯД, добавив, что пока подобная динамика относится к статистической погрешности.

Что касается поездок Грудинина по регионам с целью поднять свой рейтинг, то Минченко отметил, что подобной активностью «кампании не выигрываются». «Кампании выигрываются мощным федеральным сигналом и четким месседжем избирателям», - уверен политолог.

Как отмечают эксперты, вероятно, поездки кандидата Грудинина по регионам будут прибавлять ему определенные проценты в рейтинге на каждой из этой территорий. Но учитывая общий негативный фон, о котором говорилось выше, скорее всего, график рейтинга будет напоминать «пилу» со скачками показателей. Изначально, по оценкам специалистов, рейтинговый «коридор» для нынешнего кандидата от КПРФ мог составлять от 5 до 13% (для сравнения, соответствующий показатель для традиционного выдвиженца компартии, ее лидера Геннадия Зюганова составляет 17%). Но учитывая все те же негативные факторы, прогнозируется, что в среднем рейтинг Грудинина будет колебаться на нижней границе «коридора», т.е. около 5%.