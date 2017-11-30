Эксперты объяснили снижение рейтинга Павла Грудинина

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18 января, четверг  |  Последнее обновление — 06:27  |  vz.ru
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Россияне перестали экономить и вернулись к практике жизни в долг

В России снова бум потребительского кредитованияФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Потребительское поведение российских граждан, судя по всему, вновь изменилось. И хотя кризис нельзя назвать полностью завершившимся, жители России начали гораздо больше тратить – и гораздо больше занимать в долг. Еще не так давно они в массе своей предпочитали сберегать, а не тратить. Как объясняется происходящее и чем это может грозить? Подробности...
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Назарбаев пробует сдвинуть отношения России и США с нулевой отметки

Назарбаев, общавшийся со всеми президентами США после распада СССР, пока присматривается к новому американскому лидеру, отмечают экспертыФото: Kevin Lamarque/Reuters
Поездка Нурсултана Назарбаева к Дональду Трампу принесла Казахстану контракты на несколько миллиардов долларов. Но в первую очередь первый визит «центральноазиатского патриарха» к 45-му президенту США был своего рода проверкой. Назарбаев, эффективно выполняющий роль миротворца, безусловно, заинтересован во «взламывании льда» в американо-российских отношениях. Удастся ли миссия мира на сей раз? Подробности...
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Заявления об отказе россиян от алкоголя слишком оптимистичны

Минздраву показалось, что россияне за пять лет стали на 80 процентов трезвееФото: В. Говорков
Поистине сенсационные данные обнародовала глава Минздрава: по утверждению Вероники Скворцовой, потребление алкоголя в России за последние несколько лет упало почти в два раза. Так ли это на самом деле, и если падение действительно наблюдается, то в чем причина происходящего? Подробности...
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Пентагон и ЦРУ загоняют Трампа в сирийскую ловушку

Американцам успешно удается загнать любую локальную войну в тупик на долгие годыФото: Rodi Said/Reuters
Известие о создании американцами из курдов и бедуинов «армии по защите границ Сирии» восприняли в штыки и Дамаск, и Анкара. Но если правительству Асада пока спешить некуда, то турки нацелились на крупную военную операцию. В конечном счете эта странная идея грозит оказаться ловушкой для Трампа, поскольку обречена на провал. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Одиночество Путина

Андрей Бабицкий, журналист
Еще лет пять назад я с негодованием отверг бы саму вероятность того, что с моего языка сойдут подобные слова, что я не буду стесняться выражать свое уважение российскому президенту. Подробности...
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Единственное отличие Грудинина от Зюганова

Павел Данилин, политолог
Не покушаться! Именно так говорят сейчас, если пытаешься что-то узнать о кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Вы, батенька, компромат ищете, уверяют сторонники красных. Подробности...
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Очередной шедевр неподражаемого украинского политического стиля

Денис Селезнев, блогер
На Украине оживились затихшие было политические страсти вокруг войны. Поводом стала работа над так называемым законом о реинтеграции Донбасса. Комментируя закон, обычно прибегают к аргументу, что он нарушает Минские соглашения. Подробности...
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        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Эксперты объяснили снижение рейтинга Павла Грудинина

             17 января 2018, 17:20
          Фото: Александр Щербак/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          «Невычищенная биография, какие-то счета, которые кто-то где-то забыл закрыть, нелепые оправдания» – таковы причины падения рейтинга кандидата в президенты Павла Грудинина, полагает политолог Алексей Мартынов. Эксперты прокомментировали газете ВЗГЛЯД результаты опроса ВЦИОМ и ФОМ, продемонстрировавших такие результаты.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, рейтинг поддержки Грудинина после роста в конце декабря-начале января начал снижаться, теперь политик делит второе место с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским. Как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по данным на 11-15 января, о решении принять участие в выборах заявили 70% респондентов. Еще 11% опрошенных сообщили о потенциальной готовности прийти на избирательные участки. Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 12% опрошенных.

          При этом отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 73,2% россиян. За Грудинина и Жириновского могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей. Таким образом Грудинин сдал позиции, а Жириновский, напротив, поправил свое положение. За Ксению Собчак могут проголосовать 1,2%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Бориса Титова – 0,3%.

          Опрос был проведен посредством телефонного интервью 11-15 января среди 5 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,4%.

          Почти такие же данные по результатам опросов приводит Фонд «Общественное мнение». В частности, если бы выборы президента России состоялись в следующее воскресенье, то голоса за Путина отдали бы 65,9% респондентов. За Грудинина и Жириновского проголосовали бы 6,2% и 6% соответственно. Еще 1,5% отдали бы свое предпочтение Ксении Собчак. За других кандидатов проголосовали бы менее 1% россиян.

          Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил: у Жириновского рейтинг стартовый и он будет расти по мере реализации кампании. У Грудинина еще месяц назад не было никакого рейтинга, потому что его самого еще не было на политическом поле. И тот рейтинг, что был замерен после выдвижения и предварительной регистрации – «это такая нулевая отметка, связанная со скандалом, хайпом, нестандартным решением коммунистов, которые не смогли найти достойного кандидата внутри партии», - указал эксперт.

          По мере развития ситуации люди начинают во всем разбираться, поэтому «эта цифра падает. Она и будет падать. И в том, что встретились на какой-то отметке растущий рейтинг Жириновского и падающий рейтинг Грудина – ничего удивительно. Это нормальный процесс», - отметил политолог.

          Среди сторонников КПРФ чуть больше половины готово голосовать за Грудинина, что «говорит о серьезном расколе внутри партии и среди ее сторонников», - добавил собеседник. В итоге, «КПРФ, находясь в таком глубоком кризисе, стремительно теряет лидирующие позиции на левом фланге», - подчеркнул он.   

          Когда партия КПРФ выдвинула «этого капиталиста в качестве кандидата и все с этим согласились, это выглядит сомнительно не только для сторонников партии и рядовых партийцев, но и для любого постороннего наблюдателя», - полагает Мартынов.

          Кампания еще толком не началась, а уже сколько вокруг него этого кандидата скандалов: «Это невычищенная биография, какие-то счета, которые кто-то где-то забыл закрыть, нелепые оправдания...» - указал эксперт.

          По его мнению, Грудинин «как-то несерьезно отнесся к выдвижению». Он потратил какие-то средства, получил удостоверение кандидата и, судя по всему, рассуждает, что он, дескать, «не должен особо напрягаться, он же за все заплатил», - отметил Мартынов.

          Если бы человек был поопытнее или кто-то бы ему подсказал, «так, наверняка бы всерьез подходили бы к этому вопросу и за три месяца – полгода до выдвижения наняли бы специалистов, которые бы вычистили его биографию,  подготовили бы ему все документы...», - указал собеседник.

          Теперь же мы слышим «про фальшивые подписи, не вполне красивую приватизацию совхозных земель»... скандалы, счета, вывоз денег за границу и другие «некрасивые истории из прошлого», - отметил Мартынов. С точки зрения известного бизнесмена регионального уровня, в частности, из Новой Москвы – «это в общем-то нормальные вещи, таких скелетов в шкафу у каждого полно», - считает политолог. «Но уж коли ты всерьез идешь на выборы, надо серьезнее готовиться, серьезнее относиться и к самому процессу и к избирателю, который будет голосовать. Такое отношение, как правило, избиратель не прощает», - резюмировал Мартынов.  

          В свою очередь президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко объясняет падение рейтинга Грудинина тем, что против политика пошла негативная информация, в частности, о его не вовремя закрытых зарубежных счетах.

          «В целом вся негативная кампания по Грудинину, весь набор негатива, который всплыл, естественно остановил рост его рейтинга. Начал пропадать эффект новизны. И поэтому рейтинг просел», - сказал Минченко газете ВЗГЛЯД, добавив, что пока подобная динамика относится к статистической погрешности.

          Что касается поездок Грудинина по регионам с целью поднять свой рейтинг, то Минченко отметил, что подобной активностью «кампании не выигрываются». «Кампании выигрываются мощным федеральным сигналом и четким месседжем избирателям», - уверен политолог.

          Как отмечают эксперты, вероятно, поездки кандидата Грудинина по регионам будут прибавлять ему определенные проценты в рейтинге на каждой из этой территорий. Но учитывая общий негативный фон, о котором говорилось выше, скорее всего, график рейтинга будет напоминать «пилу» со скачками показателей. Изначально, по оценкам специалистов, рейтинговый «коридор» для нынешнего кандидата от КПРФ мог составлять от 5 до 13% (для сравнения, соответствующий показатель для традиционного выдвиженца компартии, ее лидера Геннадия Зюганова составляет 17%). Но учитывая все те же негативные факторы, прогнозируется, что в среднем рейтинг Грудинина будет колебаться на нижней границе «коридора», т.е. около 5%.


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