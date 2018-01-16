Состоялся первый обучающий семинар «Национального общественного мониторинга»

Во вторник, 16 января, прошел первый обучающий семинар ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг», в котором приняли участие представители всех субъектов Российской Федерации и избиратели, которые будут наблюдать за ходом дня голосования на зарубежных избирательных участках.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в ассоциации, слушателями семинара стали региональные координаторы организаций, стоящих у истоков «Национального общественного мониторинга» – Корпус «За чистые выборы», движение «Россия выбирает», объединение «Группа 32», ассоциации студентов юристов и политологов, а также граждане России, которые будут вести наблюдение за ходом голосования на зарубежных участках в Германии, Болгарии, Молдавии, Казахстане, Абхазии и других стран. Именно они займутся очной подготовкой наблюдателей, которые будут работать непосредственно на избирательных участках.

«В вебинаре приняли участии более 500 человек, которым предстоит в ближайшее время обучить 100 тыс. потенциальных наблюдателей. Формат интерактивного диалога позволяет ориентироваться на запрос аудитории – наблюдать за выборами Президента России будут как уже опытные наблюдатели, так и молодые люди, которые впервые воспользуются своим избирательным правом», – заявил координатор «Национального общественного мониторинга» Роман Коломойцев.

Внимание наблюдателей было акцентировано на применении практических навыков работы на избирательных участках, особенностях законодательства по выборам президента России и на обновленный функционал портала-агрегатора nom24.ru и его мобильного приложения.

«В день голосования наблюдатели на местах будут работать непосредственно с системой nom24.ru. Там заложена вся необходимая информация – методические материалы, интерактивная анкета наблюдателя, карты, новости и самое главное – оперативная связь с другими наблюдателями и экспертами», – подчеркнула сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

Представители из регионов выразили свою обеспокоенность по применению административного ресурса в ходе избирательной кампании.

«Наблюдатели подняли ряд проблем, требующих незамедлительной реакции со стороны общественности, например сигналы о давлении поступают от студентов высших учебных заведений. Представители «Национального общественного мониторинга» не готовы мириться с фактами нарушений. Рейд по проблемным точкам уже стартовал. Наблюдатели выявляют случаи давления на студентов и устраняют нарушение законными методами», – отметила руководитель исполнительного комитета «Корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова.

Следующий обучающий вебинар «Национального общественного мониторинга» пройдет в конце января. Участие в нем примут наблюдатели, которые будут работать в территориальных избирательных комиссиях и в мобильных группах оперативного реагирования.

Накануне сообщалось, что ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» создала рабочую группу по противодействию административному ресурсу на выборах президента России в связи с увеличением количества поступающих сообщений из регионов.