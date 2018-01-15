Создана рабочая группа по противодействию админресурсу на выборах президента

Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» создала рабочую группу по противодействию административному ресурсу на выборах президента России в связи с увеличением количества поступающих сообщений из регионов, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы допускаем, что местные власти могут попытаться использовать незаконные методы для повышения явки на выборах, проведения агитации или голосования за какого-либо кандидата. Факты подобного принуждения неоднократно ранее фиксировались нашими наблюдателями на выборах разных лет», – отметила руководитель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

Как отметил координатор по взаимодействию с партнерами «Национального общественного мониторинга» Роман Коломойцев, в рамках текущей избирательной кампании на применение административного ресурса на местах наблюдатели обратили особое внимание.

«Уже сейчас к нам поступают сигналы от наблюдателей из регионов и избирателей с информацией о принуждении бюджетных работников и студенческой молодежи к сбору подписей за кандидатов от непарламентских партий и самовыдвиженцев. Наши представители на местах уже проверят поступившую информацию, общаются с активистами, готовят обращения и жалобы», – отметил Коломойцев.

Основной задачей создаваемой группы по противодействию административному ресурсу будет пресечение нарушений закона и содействие в соблюдении прав граждан на свободные и добровольные выборы.

Наблюдатели будут не только фиксировать случаи давления на избирателей и организаторов выборов, но и по предотвращению незаконного вмешательства в избирательный процесс, разрешать сложившиеся вопросы совместно с компетентными органами.

В случае принуждения ставить подписи в поддержку одного из кандидатов, идти на выборы или голосовать за конкретного кандидата, а также при распространении агитационной продукции в учебных, медицинских и иных муниципальных и государственных учреждениях, избирателей просят сообщать с помощью специальной формы на портале nom24.ru или по телефону «горячей линии» 8 800-511-01-22.

Напомним, в декабре сообщалось, что представители ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» к президентским выборам подготовят более 100 тыс. своих представителей, которые на всех этапах избирательной кампании будут следить за процессом с помощью объективных средств контроля, в значительной степени исключающих человеческий фактор.