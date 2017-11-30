Впервые опубликован отчет о работе систем советского «Лунохода-2»

Холдинг «Российские космические системы» к 45-летию миссии «Лунохода-2» открыл для широкой аудитории отчет о работе систем связи автоматических станций «Луна-21» и «Луноход-2», сообщает пресс-служба РКС.

«В уникальном документе изложены все аспекты управления луноходом, подробно разбираются проблемы, возникшие в ходе миссии, и как специалисты на Земле их решали», – сообщается на сайте РКС.

Пресс-служба РКС напомнила, что космическая станция «Луна-21» с «Луноходом-2» на борту совершила мягкую посадку на спутник Земли 16 января 1973 года. Через год после этого был выпущен «Научно-технический отчет о работе радиотехнического комплекса автоматических станций «Луна-21» и «Луноход-2». Его подготовили специалисты НИИ приборостроения, которое позже было преобразовано в РКС. Этот опыт учитывался при создании других автоматических аппаратов.

Отчет ранее был доступен узкому кругу специалистов, а теперь стал открыт для всех желающих. Он позволяет восстановить картину четырехмесячной миссии «Лунохода-2». Документ состоит из двух частей и описывает работу комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8 с системой малокадрового телевидения и наземного комплекса связи «Сатурн-МС». Благодаря этим разработкам обеспечивалось управление «Луноходом-2», получались изображения с поверхности Луны.

«В документе приведены сравнительные данные системы малокадрового телевидения, которая была «глазами» водителей лунохода. В таблицах и графиках представлены технические характеристики и точная статистика работы камер малокадрового телевидения на «Луноходе-1» и «Луноходе-2», – сообщается на сайте.

Кроме того, отчет содержит сведения о работе оптиколазерного канала связи и определения координат, испытанного в ходе работы «Лунохода-2».

Также отчет содержит информацию о завершении работы «Лунохода-2». Последним сеансом связи стал 503-й – тогда было зафиксировано повышение температуры внутри аппарата до 43–47 градусов Цельсия.

Отчет доступен по ссылке.

Советский луноход «Луноход-2» не удавалось обнаружить на поверхности спутника Земли в течение 37 лет, однако в 2010 году канадский ученый Фил Стоок из Университета Западного Онтарио обнаружил его на снимках Луны.

«Луноход-2» за четыре месяца работы на Луне проделал путь в 37 километров, передал на Землю 86 панорам и более 80 тыс. снимков лунной поверхности. Это было значительно больше того объема работы, которую за 2,5 года до него – в 1970 году – проделал первый самоходный аппарат «Луна-1».

Официально работа прекращена 4 июня 1973 года.