Стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества»

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко представил конкурс «Лучшие практики наставничества» – новый проект платформы «Россия – страна возможностей».

По словам Кириенко, проект является важным конкурсом, дополняющим платформу. «Проект АСИ по наставникам – это важная дополняющая часть, без которой другие проекты (входящие в платформу «Россия – страна возможностей») просто не будут работать», – сообщил он, передает ТАСС.

Кириенко подчеркнул, что «никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к человеку. За каждым успешным человеком в любой сфере деятельности всегда есть учитель, всегда есть наставник». Он добавил, что практика наставничества есть не только в рабочих профессиях, но и в науке, и в управлении.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева добавила, что прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества» начался с 16 января. Конкурс будет проходить по пяти номинациям: наставничество на производстве, наставничество в бизнесе и предпринимательстве, наставничество в социальной сфере, а также наставничество в образовании и кружковом движении. Также предусмотрена отдельная номинация «Дети учат детей», где наставниками выступают дети.

Кроме того, в конкурсе заявлены две дополнительные номинации «Наставник года» и «Руководитель года» для директоров предприятий, на которых трудится более 5 тыс. сотрудников.

Как уточнила Чупшева, награждение победителей состоится 14 февраля в рамках форума «Наставник», который пройдет на ВДНХ. Победители могут рассчитывать на призы: за первое место – 300 тыс. рублей, за второе место – 200 тыс. рублей и за третье – 100 тыс. рублей.

Подать заявку на конкурс можно на сайте проекта.

В то же время генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, выступая на пресс-конференции, посвященной запуску конкурса «Лучшие практики наставничества», отметил, что система наставничества в атомной отрасли имеет особое значение.

«В атомной отрасли проекты очень длительные. Средний срок «жизни» атомной станции – 60 лет, а с учетом продления (сроков эксплуатации) – до 100 лет. Поэтому критически важно организовать цепочку передачи компетенций и воспользоваться знаниями, которые накопили предыдущие поколения», – отметил Лихачев, передает РИА «Новости».

По его словам, система наставничества работает в Росатоме много лет. «Она работает и на уровне руководства – резервисты, зачисляемые на должности генеральных директоров предприятий, их заместителей, имеют своего ментора. Идет постоянная совместная работа и на уровне рабочих профессий, на базе движения WorldSkills», – добавил глава Росатома.

Лихачев отметил, Росатом надеется, что развитие общероссийской системы наставничества даст возможность привлечь в атомную отрасль и специалистов из других областей, которые могут работать в международных проектах госкорпорации.