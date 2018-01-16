Поклонская ответила Собчак на слова об отсутствии матчей ЧМ-2018 в Крыму

Парламентарий Госдумы от «Единой России», экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что только внутреннее вредительство и чванство позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав крымчан.

«Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан Росси», – сказала Поклонская, передает РИА «Новости».

Она назвала это «личной бедой таких «политиков», что «свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей».

По ее словам, сегодня одной из самых главных задач ответственного политика и чиновника является «делать так, чтобы не было даже повода говорить о какой-то неполноценности граждан России».

«Крым сегодня активно развивается, ведутся грандиозные стройки инфраструктурных объектов и социальных сооружений (мост, аэропорт, детские сады, школы, спортивные сооружения и т. д.). В Крым едут иностранные туристы, европейские политики, мэры городов из Франции, Италии заключают с городами Крыма соглашения о сотрудничестве», – отметила Поклонская.

Ранее Собчак назвала жителей Крыма ущемленными в правах по сравнению с остальными россиянами и привела в качестве примера своего утверждения отсутствие на полуострове матчей ЧМ-2018. В ответ в Крыму посмеялись над словами Собчак.