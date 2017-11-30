В Крыму посмеялись над словами Собчак об отсутствии матчей ЧМ-2018

Список городов проведения ЧМ-2018 был утвержден до воссоединения Крыма с Россией, поэтому заявление кандидата в президенты Ксении Собчак о том, что непроведение турнира в Крыму делает его жителей неполноценными, выглядят смешно, заявил глава комитета парламента республики по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

Ранее Собчак назвала жителей Крыма ущемленными в правах по сравнению с остальными россиянами и привела в качестве примера своего утверждения отсутствие на полуострове матчей ЧМ-2018.

«Города, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу, были определены задолго до того, как Крым стал снова частью российского государства. Ксения в последнее время любит смешить. Подобные заявления неуместны и делаются из-за незнания ситуации», – передает РИА «Новости» слова Бобково.

Он отметил, что в Крыму будут активно поддерживать свою сборную – сборную России.



«У нас будут организованы как минимум две фан-зоны, где любители спорта в окружении своих друзей смогут посмотреть матчи. Многие также задумывается о том, чтобы поехать в города, где пройдут матчи, чтобы посмотреть футбол. Поэтому крымчане не останутся за пределами чемпионата мира», – сказал Бобков.



Напомним, ранее ФИФА рассказала о продаже билетов на ЧМ-2018 для жителей Крыма.