Испания опередила США в рейтинге самых популярных у туристов стран

Испания сместит США со второй строчки среди самых популярных у туристов стран, в то время как Франция сохранит лидерство в этой сфере, следует из данных Всемирной туристской организации при ООН.

«Все указывает на то, что Франция сохранит свое первое место в 2017 году», – заявили в организации, пишет The Guardian.

По расчетам экспертом, Испания, которую в 2017 году посетили около 82 млн человек, займет второе место. Окончательные данные станут известны весной. Таким образом Испания смогла увеличить свои показатели в этой сфере, несмотря на теракт в Барселоне в августе 2017 года и планы Каталонии выйти из под контроля Мадрида.

По данным управления международной торговли США, международный туризм в стране сократился в течение первых пяти месяцев президентства Дональда Трампа. Согласно официальным данным, в первом квартале поступления от туризма упали на 5% и снизились на 3% во втором квартале.

Также в прошлом году рейтинг самых популярных стран мира возглавила Германия, потеснив с первого места США. Также среди лидеров оказались Франция и Великобритания. Замыкают пятерку стран с лучшей репутацией Канада и Япония – у них четвертое и пятое место соответственно, передает Deutsche Welle.