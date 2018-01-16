Русскую водку решили сделать эталоном

В России подготовлен новый ГОСТ, по которому будет выпускаться «эталонная» водка с высочайшими показателями – бесцветная, без посторонних включений и осадка.

Рабочее название ГОСТа – «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». Планируется, что он вступит в силу 1 января 2019 года, передает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Новая разновидность водки будет представлять собой прозрачную жидкость без посторонних включений и осадка. Крепость будет составлять 40%. Пшеница или рожь, из которых изготавливается спирт, должны быть выращены без пестицидов и различных удобрений, вода будет добываться из скважин.

Кроме того, новый стандарт требует, что «все стадии производства, включая бутилирование», должны осуществляться на территории России.

Отмечается, что история создания стандартов повышенного качества для водки и коньяка началась в 2015 году после соответствующего поручения правительства. Стандарт «Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия» вступил в силу с 1 января 2017 года.

На этикетке напитка, произведенного по новому стандарту, будет написано, что водка соответствует требованиям ГОСТа «Российское качество. Классическая водка. Общие технические условия».

По мнению специалистов Росстандарта, словосочетание «российское качество» в названии ГОСТов «подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков».

Также готовы корректировки в стандарт и на обычную водку. Например, производителям позволят добавлять в напиток мелкие золотые и серебряные предметы: монеты, подковы, пластины и хлопья. Импортеры считают, что мелкие детали из драгоценных металлов привлекают покупателей.

Напомним, в декабре вице-премьер Александр Хлопонин раскритиковал качество российской алкогольной продукции.