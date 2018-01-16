Премьер Румынии объявил об отставке

Румынский премьер-министр Михай Тудосе объявил об уходе в отставку, его обращение в течение вторника будет передано на подпись главе страны Клаусу Йоханнису, сообщили в пресс-службы правительства Румынии.

«Премьер Михай Тудосе этим вечером объявил о своей отставке», – передает РИА «Новости» сообщение правительства Румынии.

Согласно действующей процедуре, президент Румынии должен подписать соответствующий документ. Кроме того, главе государства необходимо издать декрет о том, что пост премьера Румынии вакантен, и утвердить исполняющего обязанности премьера. Новый председатель кабмина будет руководить правительством до формирования нового.

В понедельник вечером после многочасового заседания исполкома Социал-демократической партии (СДП) было принято решение о лишении премьера Румынии Михая Тудосе политической поддержки. Тудосе заявил, что «уходит с поднятой головой».

Напомним, спор между Тудосе и лидером социал-демократов Ливиу Драгня возник вокруг министра внутренних дел Румынии Кармен Дан, отставки которой добивался Тудосе.

Тудосе занимал пост премьер-министра Румынии с 29 июня 2017 года.