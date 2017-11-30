Самолет ВМС США провел разведку у побережья Крыма

Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел длительный разведывательный полет у побережья Крыма и Краснодарского края.

По данным сайтов, отслеживающих передвижение авиации, патрульный самолет с бортовым номером 168432 и позывным PS156 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, сообщает «Интерфакс». Сначала разведчик подлетел к побережью Краснодарского края, где курсировал в районе Анапы и Новороссийска.

После этого воздушное судно пролетело обратно, вдоль южного побережья Крыма. Затем разведчик сделал несколько кругов в западном от Севастополя направлении, время от времени приближаясь к городу на расстояние около 40 км. Далее Poseidon продолжил полет в районе западных границ полуострова над черноморской акваторией.

Напомним, 7 января американский самолет P-8A Poseidon уже проводил разведку у побережья Крыма.