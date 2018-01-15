ЕС исключит восемь стран из черного списка офшоров

Евросоюз планирует исключить восемь стран, среди которых ОАЭ, Панама и Южная Корея, из черного списка «налоговых гаваней», сообщают СМИ.

Инициативу об исключении стран из черного списка обсудят в среду на встрече между постпредами стран ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что окончательное решение может быть принято на следующей неделе, на встрече министров финансов стран ЕС.

В 2016 году стало известно о деталях согласования общего для ЕС черного списка «налоговых гаваней».

«Налоговая гавань» – территория государства или ее часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов этого государства.