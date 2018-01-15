Источник обозначил сроки возобновления прямых рейсов на египетские курорты

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом может возобновиться не ранее второго полугодия 2018 года, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, сейчас идет обсуждение технических параметров возобновления прямых перелетов между Москвой и Каиром, первые самолеты могут отправиться в середине февраля. Открытие же перелетов в курортные города потребует дополнительных мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-Эль-Шейха, передает «Интерфакс».

Источник считает, что аэропорты могут подготовиться и принять инспекции из России в течении полугода.

4 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром.

Министр транспорта Максим Соколов сообщал, что возобновление авиасообщения с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в зимнем сезоне 2017-2018 годов маловероятно.