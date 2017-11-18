Минтранс оценил вероятность возобновления авиасообщения с Египтом этой зимой

Возобновление авиасообщения с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в зимнем сезоне 2017-2018 годов маловероятно, сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«Вероятность, что в зимний сезон удастся восстановить авиасообщение с курортами Египта, мала. Задача на более отдаленную перспективу. Сроки в данном случае зависят не от нас», – сообщил министр, передает ТАСС.

15 декабря Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами.

Министр также сообщил, что управляющий директор фонда Aurora Investments (входит в американскую инвестиционную TPG Capital) Борис Карлов представил Росавиации новый, второй план по финансовому спасению и возобновлению деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«Первый вариант инвестплана, исходивший от бизнесмена Бориса Карлова, оказался не слишком конкретен, он не предусматривал схем погашения долгов перед кредиторами и лизингодателями по зарплате сотрудникам компании. Недавно господин Карлов представил в Росавиацию новый сценарий финансового спасения «ВИМ-Авиа». Полагаю, в ближайшее время агентство даст заключение», – сообщил он.

Соколов отметил, что согласно новому плану «ВИМ-Авиа» должна начать полеты под брендом уже существующей авиакомпании, базирующейся в Братске. «Речь о возрождении сетки полетов, но не в рамках старого бренда, а компанией, базирующейся в Братске, где у прежних владельцев «ВИМ-Авиа» находился в собственности местный аэропорт. Новая компания не будет обременена многочисленными долгами предшественницы, а финансовая модель с привлечением инвесторов должна стать более эффективной», – пояснил министр.

В октябре следователи возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа», ущерб от которого превысил 4,7 млрд рублей. Ее владелец Рашид Мурсекаев и бывший финдиректор Алевтина Калашникова в настоящее время покинули территорию России и объявлены в международный розыск.

Кроме того, Соколов рассказал, что соглашение по созданию аналога Межгосударственного авиационного комитета (МАК) должны подписать все пять стран – членов ЕАЭС: Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия и Россия.

«Готовится соглашение (по созданию аналога МАК), его должны подписать пять членов Евразийского экономического союза – Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия и Россия. Рассчитываем выйти с итоговым документом в начале 2018 года. Соглашение будет открытым, к нему могут присоединиться все желающие», – сообщил министр.

В октябре сообщалось, что страны – участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют создать структуру для расследования авиаинцидентов.