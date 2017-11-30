Путин возобновил авиасообщение с Каиром

Президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня подписания.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщал, что возобновление авиасообщения с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в зимнем сезоне 2017-2018 годов маловероятно.

В середине декабря Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами.