Опубликовано видео испытаний «Змея Горыныча» российскими саперами

На учебном полигоне под Балтийском российские саперы и инженеры испытали самоходную реактивную установку УР-77 «Метеорит», также известную как «Змей Горыныч».

Реактивная установка применяется для разминирования противотанковых минных полей. Заряд выбрасывает детонирующий шнур на десятки метров вперед, после чего на узкой полосе суши не остается противопехотных растяжек, сообщает «Звезда».

Командир инженерной роты Александр Попов рассказал, что благодаря этому получается проход шириной 40 сантиметров.

«Мины раскидываются в стороны. Потом уже группа разграждения, передвигаясь по этому проходу, его расширяет», – рассказал Попов.

Отмечается, что на незнакомом побережье в ходе тренировки саперы передвигаются в шахматном порядке по-пластунски. Они должны обезвредить все замаскированные мины. При этом самую опасную работу выполняют офицеры или опытные контрактники. В наиболее сложной ситуации работает тяжелая техника.

На полигоне под Балтийском «Горыныча» используют только в тренировочном режиме – дело в том, что окрестные поселки могут не выдержать взрыв УР-77 «Метеорит». Каждый взрыв на учениях – результат точных расчетов.

Отметим, что в Сирии «Змей Горыныч» использовался для уничтожения позиций боевиков.