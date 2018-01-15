В поддержку Путина на выборах президента собрано более 700 тыс. подписей

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более 700 тыс. подписей в его поддержку, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«По состоянию на утро сегодняшнего дня, 15 января, собрано 711 456 голосов», – сказал Кондрашов, передает РИА «Новости».

Тем самым число подписей в поддержку Путина более чем в два раза превысило объем, необходимый для регистрации кандидата, передает ТАСС.

Кондрашов пояснил, что «сбор подписей пока продолжается, решение о его прекращении пока не принято».

Он добавил, что информация по плану работы предвыборного штаба Путина будет размещена на сайте, который должен быть запущен в ближайшее время.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в одном регионе.

В воскресенье несколько сотен площадок общественных приемных партии «Единая Россия» также открылись во всех субъектах России для сбора подписей в поддержку участия в выборах Владимира Путина.

Напомним, что на 11 января избирательные счета для своих кампаний открыли 16 кандидатов в президенты. Речь идет о кандидатах Эльвире Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Сергее Бабурине («Российский общенародный союз»), Екатерине Гордон («Партия добрых дел»), Павле Грудинине (КПРФ), Владимире Жириновском (ЛДПР). Также счета для формирования своих избирательных фондов открыли Станислав Полищук («Партия социальных реформ»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Роман Худяков (партия «ЧЕСТНО»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Антон Баков («Монархическая партия»), Наталья Лисицына (партия «РОТ фронт»), Михаил Козлов («Партия социальной защиты»).

Также избирательные счета открыли двое самовыдвиженцев – действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.