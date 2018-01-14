Общественные приемные ЕР открылись для сбора подписей за Путина

Несколько сотен площадок общественных приемных партии «Единая Россия» во всех субъектах России открылись 14 января для сбора подписей в поддержку участия в выборах президента действующего главы государства Владимира Путина.

«Активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в «Единую Россию» с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приемных, чтобы можно было собрать подписи, и сегодня партия предоставила несколько сотен площадок общественных приемных во всех 85 регионах», - сообщили в пресс-службе центрального исполкома единороссов.

Приемные работают с 9.00 до 19.00, передает ТАСС.

Секретарь генсовета Андрей Турчак подчеркнул, что партия лишь предоставила свои площадки, сбором подписей не занимается, это задача сборщиков. «Мы не занимается агитацией, никого не принуждаем. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам для себя», - сказал он.

Вместе с тем, в пятницу сообщалось, что избирательный штаб президента Владимира Путина собрал более 408 тыс. подписей, необходимых для регистрации главы государства, при нужных 300 тысячах.

Напомним, что на 11 января избирательные счета для своих кампаний открыли 16 кандидатов в президенты. Речь идет о кандидатах Эльвире Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Сергее Бабурине («Российский общенародный союз»), Екатерине Гордон («Партия добрых дел»), Павле Грудинине (КПРФ), Владимире Жириновском (ЛДПР). Также счета для формирования своих избирательных фондов открыли Станислав Полищук («Партия социальных реформ»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Роман Худяков (партия «ЧЕСТНО»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Антон Баков («Монархическая партия»), Наталья Лисицына (партия «РОТ фронт»), Михаил Козлов («Партия социальной защиты»).

Также избирательные счета открыли двое самовыдвиженцев – действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.