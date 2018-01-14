Общественные приемные ЕР открылись для сбора подписей за Путина

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14 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:18  |  vz.ru
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
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Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
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Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», чьей наследницей и станет «Тосочка», успешно использована в сирийской кампанииФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России? Подробности...
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Иранский гамбит Трампа заставит Европу выбирать между США и Россией

Трамп шантажирует Евросоюз иранской ядерной сделкой, которую надеется отменить еще со времен предвыборной кампанииФото: Yuri Gripas/Reuters
Трамп предъявил европейским партнерам ультиматум: или совместно внести изменения в условия ядерной сделки с Ираном, или США из этого договора выйдут. Де-факто это в любом случае будет означать провал соглашения, так как встретит противодействие Тегерана. Вопрос лишь в том, пойдет ли Европа на поводу у Америки или сохранит твердость в отстаивании сделки, что сблизит ее позицию с российской. Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария

Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

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          Общественные приемные ЕР открылись для сбора подписей за Путина

          14 января 2018, 10:54

          Текст: Алина Назарова

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          Несколько сотен площадок общественных приемных партии «Единая Россия» во всех субъектах России открылись 14 января для сбора подписей в поддержку участия в выборах президента действующего главы государства Владимира Путина.

          «Активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в «Единую Россию» с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приемных, чтобы можно было собрать подписи, и сегодня партия предоставила несколько сотен площадок общественных приемных во всех 85 регионах», - сообщили в пресс-службе центрального исполкома единороссов.

          Приемные работают с 9.00 до 19.00, передает ТАСС.

          Секретарь генсовета Андрей Турчак подчеркнул, что партия лишь предоставила свои площадки, сбором подписей не занимается, это задача сборщиков. «Мы не занимается агитацией, никого не принуждаем. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам для себя», - сказал он.

          Вместе с тем, в пятницу сообщалось, что избирательный штаб президента Владимира Путина собрал более 408 тыс. подписей, необходимых для регистрации главы государства, при нужных 300 тысячах.

          Напомним, что на 11 января избирательные счета для своих кампаний открыли 16 кандидатов в президенты. Речь идет о кандидатах Эльвире Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Сергее Бабурине («Российский общенародный союз»), Екатерине Гордон («Партия добрых дел»), Павле Грудинине (КПРФ), Владимире Жириновском (ЛДПР). Также счета для формирования своих избирательных фондов открыли Станислав Полищук («Партия социальных реформ»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Роман Худяков (партия «ЧЕСТНО»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Антон Баков («Монархическая партия»), Наталья Лисицына (партия «РОТ фронт»), Михаил Козлов («Партия социальной защиты»).

          Также избирательные счета открыли двое самовыдвиженцев – действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.


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