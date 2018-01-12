Штаб Путина на треть перевыполнил план по сбору подписей

Избирательный штаб президента Владимира Путина собрал более 408 тыс. подписей, необходимых для регистрации главы государства, при нужных 300 тысячах, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«По состоянию на утро 12 января собрано 408 349 подписей», – сказал Кондрашов, передает РИА «Новости».

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в одном регионе.

Ранее в пятницу ЦИК рассказал о поступлениях в избирательные фонды кандидатов в президенты: так, глава государства Владимир Путин уже получил 400 млн рублей и прекратил сбор средств, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак собрала 19 млн рублей, а кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин получил на предвыборную кампанию 143 тыс. рублей.

Напомним, что на 11 января избирательные счета для своих кампаний открыли 16 кандидатов в президенты. Речь идет о кандидатах Эльвире Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Сергее Бабурине («Российский общенародный союз»), Екатерине Гордон («Партия добрых дел»), Павле Грудинине (КПРФ), Владимире Жириновском (ЛДПР). Также счета для формирования своих избирательных фондов открыли Станислав Полищук («Партия социальных реформ»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Роман Худяков (партия «ЧЕСТНО»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Антон Баков («Монархическая партия»), Наталья Лисицына (партия «РОТ фронт»), Михаил Козлов («Партия социальной защиты»).

Также избирательные счета открыли двое самовыдвиженцев – действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.