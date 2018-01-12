ЦИК рассказал о тратах кандидатов на предвыборную кампанию

ЦИК рассказал о поступлениях в избирательные фонды кандидатов в президенты: так, глава государства Владимир Путин уже получил 400 млн рублей и прекратил сбор средств, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак собрала 19 млн рублей, а кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин получил на предвыборную кампанию 143 тыс. рублей.

В частности, кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин к 9 января получил на свою предвыборную кампанию 143 тыс. рублей, но пока ничего из этих средств не потратил.

Тем временем в избирательный фонд президента Владимира Путина, который идет на предстоящие выборы как самовыдвиженец, к 9 января поступило еще около 150 тыс. рублей сверх установленной законом предельной планки всех расходов. Кроме того, на 9 января общие расходы из фонда составили 21,68 млн рублей, следует из данных ЦИК России.

Пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов 11 января сообщил об окончании сбора средств в избирательный фонд кандидата, передает РИА «Новости».

Другой самовыдвиженец депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов получил в свой избирательный фонд для ведения предвыборной кампании 500 тыс. рублей, но пока не потратил их.

В избирательный фонд кандидата в президенты от партии ЛДПР Владимира Жириновского к 9 января поступило 200 млн рублей, политик также пока не расходовал эти средства.

Борис Титов, выдвинутый в кандидаты «Партией роста», получил в свой избирательный фонд 20 млн рублей, из них потрачены около 5 млн рублей.

Фонд телеведущей Ксении Собчак, идущей на выборы от партии «Гражданская инициатива», к 9 января собрал 19,44 млн рублей. Расходы кандидата к 9 января составили 4,2 млн рублей.

На избирательный фонд кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского к 9 января поступило 15 млн рублей. Расходы кандидата к 9 января составили 11,4 млн рублей.

В то же время кандидат в президенты от «Партии добрых дел» Екатерина Гордон к 9 января получила около 151 тыс. рублей в избирательный фонд для ведения своей предвыборной кампании. Расходы кандидата к 9 января составили 28,5 тыс. рублей.

Другие кандидаты собрали незначительные суммы.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 млн рублей.

Напомним, что на 11 января избирательные счета для своих кампаний открыли 16 кандидатов в президенты. Речь идет о кандидатах Эльвире Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Сергее Бабурине («Российский общенародный союз»), Екатерине Гордон («Партия добрых дел»), Павле Грудинине (КПРФ), Владимире Жириновском (ЛДПР). Также счета для формирования своих избирательных фондов открыли Станислав Полищук («Партия социальных реформ»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Роман Худяков (партия «ЧЕСТНО»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Антон Баков («Монархическая партия»), Наталья Лисицына (партия «РОТ фронт»), Михаил Козлов («Партия социальной защиты»).

Также избирательные счета открыли двое самовыдвиженцев – действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.