СК возбудил дела по факту обстрела населенных пунктов в Донбассе

Следственный комитет (СК) на основании данных, указывающих на преступность действий лиц из числа военнослужащих ВС и нацгвардии Украины, возбудил два уголовных дела по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», сообщили в ведомстве.

Как говорится в сообщении СК, поступившем в газету ВЗГЛЯД, днем 9 января 2018 года неустановленные военнослужащие ВСУ и нацгвардии, выполняя заведомо преступные приказы командования, действуя с целью убийства и причинения тяжкого вреда здоровью гражданским лицам, при помощи артиллерии обстреляли село Саханка в ДНР. В результате обстрела один местный житель получил ранения.

10 января украинские военные обстреляли гражданские объекты в Киевском районе Донецка, в результате чего были ранены двое местных жителей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений и должностных лиц, причастных к их совершению.

Напомним, СК тщательно фиксирует все преступления украинских силовиков. Так, например, только в декабре было возбуждено сначала одно, затем три уголовных дела по факту обстрелов гражданского населения были возбуждены в Донбассе, позже сообщалось о возбуждении еще пяти дел.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по новым фактам артобстрелов украинскими силовиками гражданского населения Донецка из установок «Град».