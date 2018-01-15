Во Франции задержан подозреваемый в причастности к делу Керимова

Во Франции задержан и заключен под стражу швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, подозреваемый в том, что якобы «был подставным лицом» российского сенатора Сулеймана Керимова «в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств», сообщило издание Nice-Matin.

По данным издания, Штудхальтер был задержан в прошлую пятницу. Сам бизнесмен все обвинения отрицает, передает РИА «Новости».

Штудхальтер обратился в следственную палату Апелляционного суда Экс-ан-Прованса с целью оспорить обоснованность задержания, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В окружении бизнесмена выразили удивление тем, что заключение под стражу состоялось спустя два с половиной года с момента начала расследования, отмечая при этом, что выдвинутое изначально против Штудхальтер обвинение ранее было снято.

Всего по данному делу проходят во Франции 13 человек, в частности несколько местных риэлторов. Следствие ведется с конца 2014 года.

Напомним, в конце декабря Генпрокуратура направила во Францию запрос с просьбой рассмотреть возможность передачи дела Керимова в Россию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сделает все возможное для защиты прав российского сенатора и олигарха.

Керимову, задержанному в Ницце, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Он находится под подпиской о невыезде. По мнению прокуратуры Ниццы сенатор мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро для отмывания денег.