Во Франции задержан подозреваемый в причастности к делу Керимова

Взгляд
15 января, понедельник  |  Последнее обновление — 04:25  |  vz.ru
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
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Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
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Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», чьей наследницей и станет «Тосочка», успешно использована в сирийской кампанииФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России? Подробности...
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Жители США пережили 38 минут паники

Оператор всего лишь перепутал кнопки – и Гавайские острова почти час ждали апокалипсисаФото: Caleb Jones/AP/ТАСС
На Гавайях сотрудник агентства по чрезвычайным ситуациям «нажал не ту кнопку», сообщив жителям этого американского штата о ракетной атаке. Паника продолжалась 38 минут – ровно столько времени прошло до официального опровержения. Сбои в работе систем оповещения случались и раньше. Однако сейчас эксперты отмечают высокий уровень страха ядерной войны между США и КНДР, а также явные проблемы с «защитой от дурака» у американской ПРО. Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
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Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
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      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
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        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

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          Во Франции задержан подозреваемый в причастности к делу Керимова

          15 января 2018, 01:31

          Текст: Ольга Никитина

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          Во Франции задержан и заключен под стражу швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, подозреваемый в том, что якобы «был подставным лицом» российского сенатора Сулеймана Керимова «в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств», сообщило издание Nice-Matin.

          По данным издания, Штудхальтер был задержан в прошлую пятницу. Сам бизнесмен все обвинения отрицает, передает РИА «Новости».

          Штудхальтер обратился в следственную палату Апелляционного суда Экс-ан-Прованса с целью оспорить обоснованность задержания, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

          В окружении бизнесмена выразили удивление тем, что заключение под стражу состоялось спустя два с половиной года с момента начала расследования, отмечая при этом, что выдвинутое изначально против Штудхальтер обвинение ранее было снято.

          Всего по данному делу проходят во Франции 13 человек, в частности несколько местных риэлторов. Следствие ведется с конца 2014 года.

          Напомним, в конце декабря Генпрокуратура направила во Францию запрос с просьбой рассмотреть возможность передачи дела Керимова в Россию.

          Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сделает все возможное для защиты прав российского сенатора и олигарха.

          Керимову, задержанному в Ницце, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Он находится под подпиской о невыезде. По мнению прокуратуры Ниццы сенатор мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро для отмывания денег.


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