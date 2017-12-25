Генпрокуратура попросила Францию передать дело Керимова в Россию

Генпрокуратура России направила во Францию запрос с просьбой рассмотреть возможность передачи дела сенатора-олигарха Сулеймана Керимова, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Генеральная прокуратура со своей стороны послала запрос в Министерство юстиции Франции с тем, чтобы те рассмотрели возможность передать материалы уголовного дела, которое имеется во Франции, в Россию, чтобы наши правоохранительные органы провели следствие по предъявляемым ему обвинениям как в отношении гражданина России», – цитирует Матвиенко ТАСС.

По ее словам, действующее законодательство России не предусматривает оснований для лишения Керимова парламентского статуса.

«В законодательстве не предписано, что мы должны в этом плане теперь делать, это экстраординарный случай», – отметила Валентина Матвиенко, добавив, что ао этому вопросу ведутся консультации с юридическими службами.

Также спикер Верхней палаты отметила, что «пока в законе нет оснований для отзыва или лишения его (Керимова, – прим. ВЗГЛЯД) статуса члена Совета Федерации».

Кроме этого Матвиенко сообщила, что Совфед обратился к Франции с просьбой разрешить Керимову вернуться в Россию для исполнения полномочий члена Совета Федерации.

Напомним, 15 декабра пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сделает все возможное для защиты прав российского сенатора и олигарха Сулеймана Керимова.

Керимову, задержанному в Ницце, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Он находится под подпиской о невыезде. По мнению прокуратуры Ниццы сенатор мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро для отмывания денег.