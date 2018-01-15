Напавшую на Земана украинку приговорили к депортации

Суд пятого пражского района приговорил активистку группы Femen украинку Ангелину Диаш, помешавшую действующему хозяину Пражского града Милошу Земану проголосовать на выборах президента Чехии, к трем месяцам условно и депортации из республики, сообщила адвокат Луция Грда.

Дело Диаш, которой по обвинению в хулиганстве грозило до трех лет тюрьмы, суд рассматривал в ускоренном порядке, передает ТАСС.

Напомним, в прошлую пятницу на президента Чехии Милоша Земана, пришедшего на выборы главы республики, напала женщина с обнаженной грудью, выкрикивающая ругательства в адрес политика. Позднее стало известно, что нападение совершила одна из участниц группы Femen.

После предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участках, Земан фактически выиграл первый тур президентских выборов в Чехии.