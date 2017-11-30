На Земана напала женщина с обнаженной грудью

Против президента Чехии Милоша Земана, пришедшего на выборы главы республики, устроила акцию протеста женщина, раздевшаяся на избирательном участке в выкрикивающая ругательства в адрес политика.

Местные СМИ распространили видеоролики с места событий, на которых видно, как темнокожая женщина, увидев подошедшего к столу избирательной комиссии Земана, скинула с себя куртку и пыталась толкнуть главу государства, выкрикивая в его адрес критические высказывания на английском языке, передает ТАСС.

Однако охрана Земана повалила протестующую женщину на пол, не дав упасть президенту, которого быстро увели с участка.

Отмечается, что акцию устроила одна из участниц группы Femen.

В пятницу Чехии стартовал первый тур президентских выборов. Кандидатами в президенты зарегистрированы девять человек. Согласно опросам, действующий глава государства Милош Земан получил поддержку 45,5% респондентов, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош – 27,2%. На третьем месте, согласно опросам общественного мнения, находится предприниматель и автор песенных текстов Михал Горачек (10,2%).