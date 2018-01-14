Власти Ирана сообщили о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера

Представитель ВМС Ирана объявил, что в результате столкновения нефтяного танкера с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море 6 января все члены экипажа иранского судна погибли.

«Представитель ВМС Ирана подтвердил, что все члены экипажа злополучного нефтяного танкера погибли», – отмечает телеканал, передает РИА «Новости».

6 января танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL. На борту танкера находились в общей сложности 32 человека. Связь с ними была потеряна. Во вторник спасатели нашли тело одного моряка. Сильный ветер, дождь и высокие волны мешали борьбе с огнем и поиску остальных членов экипажа.