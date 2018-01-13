Пентагон: Есть несколько проектов ядерной доктрины США

Американская ядерная доктрина еще не завершена, сообщил Пентагон.

Как заявили в военном ведомстве, «написаны несколько проектов», сейчас «идут активные дискуссии». Итоговый вариант должны одобрить глава американского государства Дональд Трамп и министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА «Новости».