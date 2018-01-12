Мэттис выразил недовольство «возвращением России к конкуренции великих держав»

В несекретной версии ядерной доктрины США говорится о желании Вашингтона наладить отношения с Россией и Китаем.

В доктрине сказано, что США не хотят видеть ни в России, ни в Китае противника, стремятся к «стабильным отношениям» с Москвой и Пекином. США указывают, что в прошлом поддерживали с Москвой «стратегические диалоги», и возлагают на Россию ответственность за то, что «конструктивное взаимодействие существенно сократилось». В частности, Пентагон обвиняет Россию в «незаконной аннексии» Крыма.

Вашингтон утверждает, что «с нетерпением ждет условий», которые позволят наладить «мирное и конструктивное взаимодействие» с Москвой, передает ТАСС.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис в предисловии к доктрине заявил, что военная стратегия России якобы предусматривает «ядерную эскалацию», которая вместе с событиями в Крыму и «ядерными угрозами в адрес» союзников США «ознаменовали беззастенчивое возвращение России к конкуренции великих держав».

Также в доктрине говорится, что США в следующие 10 с лишним лет нужно более чем в два раза увеличить объем расходов на свой арсенал ядерного сдерживания. Сегодня они составляют около 3% ежегодного оборонного бюджета США, который равен примерно 700 млрд долларов.