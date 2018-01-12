ЦБ признал снижение реального курса рубля в 2017 году

По предварительной оценке, в 2017 году реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции снизился на 0,9%, в декабре вырос на 0,3%, следует из материалов ЦБ.

Как сообщает РИА «Новости», в декабре реальный курс рубля к доллару вырос на 1% по сравнению с ноябрем и не изменился по отношению к евро.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году курс рубля ожидается на уровне 55–60 к доллару.