Рост товарооборота между Россией и Китаем превысил 20%

За 2017 год товарооборот между Россией и Китаем вырос на 20,8%, сообщает китайское таможенное управление.

В Китае общий объем двусторонней торговли оценили в 84 млрд долларов, в 2016 году он составлял почти 70 млрд долларов, передает РИА «Новости».

За 2017 год экспорт из Китая в Россию увеличился на 14,8% и достиг почти 43 млрд долларов. Российский импорт Китай оценил в 41,2 млрд долларов (рост на 27,7%).