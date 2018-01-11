Песков сообщил о встрече Путина с Медведчуком

В среду состоялась встреча главы российского государства Владимира Путина и представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

СМИ сообщали, что на встрече обсуждался обмен пленными между Украиной и народными республиками Донбасса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Business FM