КС ограничил право следователей на изъятие предметов производства по уголовным делам

Конституционный суд России постановил, что производственные активы, не принадлежащие подозреваемым или обвиняемым по уголовным делам, должны возвращаться собственнику на ответственное хранение сразу же после следственных действий.

После решения следствия или органов дознания об изъятии в качестве вещественных доказательств предметов производства, указанные активы не должны изыматься, если обеспечение их сохранности не требуют такого изъятия, говорится в постановлении, опубликованном в четверг на сайте Конституционного суда.

В случае необходимости такого изъятия, «после проведения с ними необходимых следственных действий, они незамедлительно возвращаются собственнику или владельцу на ответственное хранение», сообщает документ.

В постановлении речь идет только о предметах, не принадлежащих подозреваемым, обвиняемым или лицам, несущим материальную ответственность за их действия, а также связанным с ними юридическим лицам.