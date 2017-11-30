МОК согласился убрать бренд Bosco со своей формы

Международный олимпийский комитет согласился убрать бренд Bosco с формы своих сотрудников.

«Да, все сделают именно так, как мы предложили. Bosco закрывается другими вышивками», – заявил основатель компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, передает RNS.

Куснирович сообщил, что на эмблему Bosco планируется нашить логотип с аббревиатурой МОК (IOC). По его словам, президент комитета Томас Бах согласился с просьбой Куснировича отменить совместные пресс-конференции и другие мероприятия.

«Да, он принял это. Но вместе с тем он в своем письме указал, что надеется на дальнейшее сотрудничество, когда весь кризис разрешится», – добавил Куснирович.

Также бизнесмен отметил, что не поедет на Игры в Корее.

Напомним, в декабре глава совета директоров компании Bosco di Ciliegi решил запретить МОК использовать свой бренд на зимней Олимпиаде – 2018.