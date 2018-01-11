Сборы российского кино за год выросли на 10%

Сборы российского кино в 2017 году возросли на 10% по сравнению с 2016-м и составили рекордные 13 млрд рублей, сообщил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

«Год рекордный, бокс вырос почти на 11%. Рынок чувствует себя неплохо, при этом, что интересно, иностранные релизы практически не выросли, а российские релизы выросли в полтора раза. Мы перешагнули порог в 13 млрд сборов», – передает РИА «Новости» слова Малышева.

Он рассказал, что российское кино посмотрели 54,7 млн человек, что составило 25,6% общей доли посещений.



По его словам, в 2018 году Фонд ожидает таких премьер, как «Черновик», «Селфи», вторые части «Вия» и «Гоголя», «Тренер», комедии «Ночная смена», «Я худею», «Жених-2».



Напомним, ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что кассовые сборы российского кино в 2017 года оказались рекордными и достигли 12 млрд рублей. Однако газета ВЗГЛЯД отмечала, что радоваться успехам российского кино пока слишком рано.