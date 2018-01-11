Эксперт назвал конкурс «Лидеры России» стартом формирования новой элиты

В рамках конкурса применяются самые современные мировые методики отбора кадров, благодаря чему будут выбраны самые эффективные и перспективные управленцы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Листратов. В четверг на встрече с редакторами российских СМИ Владимир Путин отметил, что конкурс «Лидеры России» не будет конъюнктурным.

Руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов назвал беспрецедентным конкурс «Лидеры России».

«Такого в России еще не было. В рамках конкурса применяются самые современные мировые методики отбора кадров, благодаря чему будут выбраны самые эффективные и перспективные управленцы, которые смогут занять ведущие должности в госструктурах и коммерческих корпорациях», - сказал Листратов.

Огромное количество заявок на участие эксперт объяснил тем, что в России давно назрел спрос на рост числа социальных лифтов. «Конкурс продемонстрировал, что социальные лифты есть - и они работают эффективно», - подчеркнул он.

Листратов считает, что механизм обновления кадров уже запущен. Новые и молодые управленцы недавно пришли в администрации Новосибирской, Омской и других областей.

«Процесс обновления правящей элиты уже идет. Я уверен в том, что в ближайшее время по результатам конкурса будет назначено еще несколько людей на важнейшие государственные должности», - прогнозирует эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг на встрече с руководителями печатных СМИ и информагентств президент России Владимир Путин заявил, что конкурс «Лидеры России» не является конъюнктурным, власти будут и дальше заниматься поиском талантливой молодежи. «Я слежу за этим (отборочными соревнованиями конкурса «Лидеры России», – прим. ВЗГЛЯД) лично. Считаю, что организация и характер работы и результаты работы положительные», – сказал президент.

Он признался: для него оказалось неожиданностью то, что на конкурс было подано «такое большое, если не сказать огромное количество заявок». «Это значит интерес очень большой и ничего общего с конъюнктурой текущего политического процесса не имеет», – добавил Путин.

Одним из приоритетных направлений конкурса президент назвал подготовку рабочих кадров. По его словам, Россия проводит свои национальные конкурсы профессионального мастерства и участвует в международных, также осуществляется различная поддержка со стороны государства и бизнеса молодым специалистам.

«Это происходит повсеместно. Вполне естественно, что и на федеральном уровне мы должны вытаскивать перспективных молодых людей», – отметил Путин. Накануне первый замруководителя его администрации Сергей Кириенко заявил: наставники конкурса, среди которых высшие чиновники и топ-менеджеры госкорпораций, начинают изучать и выбирать участников на этапе полуфиналов.

Напомним, конкурс «Лидеры России» является одним из проектов линейки «Россия – страна возможностей», которая возникла по указанию Путина, который потребовал наладить работу социальных лифтов.