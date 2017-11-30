Пентагон отреагировал на данные о поставках TOW на Украину

Соединенные Штаты не собираются производить поставки противотанковых комплексов TOW на Украину, сообщили в министерстве обороны США.

«Планов по продаже или передаче TOW на Украину нет», – заявил представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл, передает РИА «Новости».

Во вторник украинские СМИ со ссылкой на источники в Генштабе страны сообщали, что США собираются поставлять Украине комплексы TOW, а не более современные Javelin.

В декабре стало известно об одобрении президентом США Дональдом Трампом поставок Украине комплексов Javelin. Ранее СМИ заявляли, что Трамп собирается одобрить поставки на Украину противотанкового оружия на 47 млн долларов.